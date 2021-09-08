Üye Girişi
Türkiye Buz Pateni Milli Takımı'nın hedefi olimpiyat kotası almak - Son Dakika

Türkiye Buz Pateni Milli Takımı'nın hedefi olimpiyat kotası almak

08.09.2021 15:00

- Türkiye Buz Pateni Milli Takımı'nın hedefi olimpiyat kotası almak Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Buz Pateni Milli Takımı Samsun'da çalışmalarını sürdürüyor.

- Türkiye Buz Pateni Milli Takımı'nın hedefi olimpiyat kotası almak

SAMSUN - Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Buz Pateni Milli Takımı Samsun'da çalışmalarını sürdürüyor. Milli Takım'ın hedefi ise kota alarak 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılmak.

İlkadım Buz Sporları Salonu'nda 7 sporcu 4 antrenör ile çalışmalarını sürdüren Artistik Buz Pateni Milli Takımı, eylül ayının sonunda Almanya'da düzenlenecek yarışmada olimpiyat kotası almak için ter dökecek. Birbirinden farklı yetenekte sporcuların bulunduğu kampta sporcular kota alabilmek için yoğun çalışıyor.

Geçen yıllara göre çok daha hazır hissettiklerini söyleyen Artistik Buz Pateni Olimpik Aday Sporcusu Burak Demirboğa, "Çalışmalarımıza Samsun'da devam ediyoruz. Türkiye'de en uygun koşullarda buza sahip olduğu için olimpiyat hazırlıklarına Samsun'da yapıyoruz. Geçen ayda çalışmalarımıza Rusya'da devam ettirmiştik. Önümüzdeki hedefimiz Almanya'da yapılacak olimpiyat eleme kotasında ülkemiz adına kota alabilmektir. Sonraki hedeflerimiz ise Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda olduğumuz yerden daha iyi yerlere çıkmak istiyoruz. Türkiye olarak çok yakınız kota almaya. Geçen yıllara göre çok daha hazırız ve iyiyiz" dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu ise, "Türkiye Buz Pateni Federasyonumuz yıl boyunca yürütülen buz pateni faaliyetleri sonucunda nitelikli, başarılı, performans gösteren sporcularımızı seçmelerle, dünya, Avrupa, olimpiyat şampiyonlarına hazırlıyoruz. Bu hazırlık sürecinde de kış olimpiyatlarına, Pekin'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına kota yarışması niteliğinde olan Almanya'ya gönderilecek sporcuları hazırlıyoruz. İnşallah orada kotayı tutturabileceklerse, tabii ki biz tutturabileceklerini düşünüyoruz. Aday sporcularımız var bu noktada. Kış olimpiyatlarına katılacağız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Bu salona özellikle öğrencilerimizi, hobi amaçlı da olsa gelerek mutlaka tanışmalarını, bu sporla mutlaka buluşmalarını arzu ediyoruz. Buradan okullarımıza, beden eğitimi öğretmenlerimize ve ailelere seslenmek istiyoruz" diye konuştu.

7 Eylül'de başlayan kamp 20 Eylül'de sona erecek.

Türkiye Buz Pateni Milli Takımı'nın hedefi olimpiyat kotası almak
Türkiye Buz Pateni Milli Takımı'nın hedefi olimpiyat kotası almak
Türkiye Buz Pateni Milli Takımı'nın hedefi olimpiyat kotası almak
Türkiye Buz Pateni Milli Takımı'nın hedefi olimpiyat kotası almak
Türkiye Buz Pateni Milli Takımı'nın hedefi olimpiyat kotası almak
Türkiye Buz Pateni Milli Takımı'nın hedefi olimpiyat kotası almak

Olimpiyat, Türkiye, Samsun, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Buz Pateni Milli Takımı'nın hedefi olimpiyat kotası almak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek 14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı 14:45 Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı 14:41 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor 14:34 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi 14:20 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi 14:11 RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nın bugün İstanbul'da olması bekleniyor 13:43 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nın bugün İstanbul'da olması bekleniyor Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti 13:00 Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek
14:55 Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti
14:44 Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı
14:40 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
14:33 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
14:19 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi
14:18 Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
14:04 Enner Valencia, Milli Takımı'ndaki maç sebebiyle Sivas maçında oynamayabilir
13:58 Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi
13:42 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nın bugün İstanbul'da olması bekleniyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız         
15:02
Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti         
14:55
Freni tutmayan araç dehşeti yaşattı! Yoldan geçen gence önce çarptı sonra üstünden geçerek yoluna devam etti Freni tutmayan araç dehşeti yaşattı! Yoldan geçen gence önce çarptı sonra üstünden geçerek yoluna devam etti         
14:45
Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu         
14:40
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak         
14:19
Sakarya'da vatandaşlar tarafından Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi         
13:58
Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi         
13:36
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek         
12:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 15:22:00. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Buz Pateni Milli Takımı'nın hedefi olimpiyat kotası almak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement