Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası yapıldı - Son Dakika

Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası yapıldı

20.02.2021 18:47

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından ikinci kez düzenlenen Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından ikinci kez düzenlenen Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı.

Kentteki çeşitli kurumların girişimleriyle Palandöken Dağı'nda, kurulan 20 metre yüksekliğe ve 150 metre genişliğe sahip Palandöken Yapay Buz Parkı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 10 bölgeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 25 sporcu katılabildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken Dağı'nda 2021 Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nın çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Burada 2 yıldır şampiyonayı gerçekleştirdiklerini, buz parkının, özellikle milli takım sporcularının belirlenmesi, hazırlıklarını yapılması açısından önemli olduğuna işaret eden Başar, aynı zamanda bölgenin hem antrenman açısından hem de ulaşım açısından çok uygun olduğunu belirtti.

Tırmanış açısından hava şartlarının çok iyi olduğuna anlatan Başar, şunları kaydetti:

"Şu anda ülkemizin dört bir yanından gelen dağcılarımız, kulüp sporcularımız var. Bu sporcularımızla lider ve hız tırmanış yarışmalarını gerçekleştiriyoruz. Salgın nedeniyle olabildiğinde sporcu sayılarını azaltarak yaptık. Sıralamaları yüksek olan sporcular burada yarışıyor. Palandöken'deki bu yapay buz tırmanış parkuru, sporcularımız açısından çok önemli bir alan oldu. Çünkü ulaşım çok yakın. Bu da tırmanış açısından çok faydalı oluyor. Farklı zorluk rotalarında tırmanışlar gerçekleştiriliyor. Özellikle final rotaları da oldukça zorlu oluyor. Çünkü çok elit sporcular o final rotalarında yarışıyorlar. Sporcular arasında büyük bir heyecanla yarışmalar gerçekleşti."

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyonanın finalinde Erzurum'dan katılan Miraç Gülrenk lider kategorisinde, Samsun'dan katılan Yıldıray Ortahısar ise hız kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası yapıldı
Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası yapıldı
Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası yapıldı
Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Palandöken Dağı, Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası yapıldı - Son Dakika Spor


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