Türkiye, Çad'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Türkiye, Çad'daki terör saldırısını kınadı

6 saat önce

Türkiye, Çad'da düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 92 askerin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Çad'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Türkiye, Çad'da düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 92 askerin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çad Gölü Havzası yakınlarında bulunan Çad askeri güçlerini 23 Mart 2020 tarihinde hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Çad halkına ve hükümetine Türkiye'nin taziyeleri iletilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileklerine yer verildi.

Orta Afrika ülkesi Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda 92 askerin yaşamını yitirdiği, 47 askerin yaralandığı bildirilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby, "İlk defa bu kadar çok canımızı kaybettik. Buna cevabımız şiddetli olacak." ifadesini kullanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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