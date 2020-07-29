Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonundan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıyak, yazılı açıklamasında, dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç, neşe ve coşkunun buluştuğu, insanlar arasındaki sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, kardeşçe kucaklaşılan çok özel günler olduğunu aktaran Kıyak, herkes için büyük anlam taşıyan bu bayramın en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Umutların canlandığı bir bayram geçireceğiz"

Kıyak, kesilen kurbanların insani duyguları derinleştirip merhamet duygusunu harekete geçirdiğine, insanın kendisine ve çevresine karşı sorumluklarının farkına varmasını sağladığına işaret ederek şunları kaydetti:

"İnsanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerle buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve beraberliği sağlayan bu özel günlerde başta yakınlarımız olmak üzere, kimsesizler, yaşlılar, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız ziyaret edilerek gönülleri alınmalı, yalnızlıkları hissettirilmemelidir. İnanıyorum ki bu bayramda da bu ruhu gösterecek, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacak, kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."