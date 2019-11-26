Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ve ihracatında dünya birincisi

AVUSTRALYA'nın Mildura kentinde yapılan 59.Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı'na katılan Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye'nin, 2019/20 sezonundaki 305 bin tonluk rekoltesiyle dünya genelindeki 1 milyon 80 bin tonluk rekoltenin yüzde 28'ini tek başına karşıladığını belirtti.

Avustralya'nın Mildura kentinde düzenlenen 59'uncu Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı'na Türkiye, ABD, Arjantin, Avustralya, Güney Afrika ve Şili'nin sektör temsilcileri katıldı. Konferansa Türkiye'den; Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık ve Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Özgür katıldı.

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Konferans hakkında değerlendirmede bulunan Osman Öz, Türkiye'nin, 2019/20 sezonundaki 305 bin tonluk rekoltesiyle dünya genelindeki 1 milyon 80 bin tonluk rekoltenin yüzde 28'ini tek başına karşıladığının altını çizdi. Öz, şunları söyledi: