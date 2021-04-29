Türkiye-Çekya Afet Riski Azaltma Çalıştayı - Son Dakika

Türkiye-Çekya Afet Riski Azaltma Çalıştayı

29.04.2021 09:27
Türkiye-Çekya Afet Riski Azaltma Çalıştayı, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, yerel yönetimlerin afetlere karşı hazır olması gerektiğini belirterek, "Sınırların kalktığı dünyada şehirlerimizi daha dirençli, daha sağlıklı şehirlere dönüştürmemiz gerekiyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, yerel yönetimlerin afetlere karşı hazır olması gerektiğini belirterek, "Sınırların kalktığı dünyada şehirlerimizi daha dirençli, daha sağlıklı şehirlere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu konuda koruyucu, önleyici tedbirler ve eğitim en önemli başlıklarımız. TBB olarak 800 bin belediye çalışanımıza yönelik afet eğitimlerini başlattık. Birlikten güç doğar anlayışıyla bu çalışmaları yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

TBB, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Çekya Büyükelçiliği iş birliğinde Afet Riski Azaltma Çalıştayı düzenlendi.

Şahin, AFAD Başkanının destekleriyle bu çalışmayı başlattıklarını belirterek, "Kıymetli büyükelçimizi ziyaret ettiğimiz zaman böyle bir çalışmayı ülkeler arası örnek bir çalışma olarak yapabileceğimizi söyledi. AFAD başkanımızın da destekleriyle bu güzel çalışmayı başlatmış olduk." ifadelerini kullandı.

Küreselleşmeyle birlikte sınırların kalktığı bir dünyanın söz konusu olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Sınırların kalktığı bu dünyada şehirlerimizi daha dirençli, daha sağlıklı şehirlere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu konuda koruyucu, önleyici tedbirler ve eğitim en önemli başlıklarımız. TBB olarak 800 bin belediye çalışanımıza yönelik afet eğitimlerini başlattık. Birlikten güç doğar anlayışıyla bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bu güçlü iş birliği sonucunda çıkacak olan rapor da hepimize yol gösterici olacaktır."

"Günümüzde afetlere müdahale hizmetlerimiz daha da gelişti"

Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, 1999'daki depremde Türkiye'nin ağır bir yara aldığını ifade ederek, o dönem Çekya olarak yardıma gelen ekip içerisinde kendisinin de yer aldığını kaydetti.

Program kapsamında Çekya'dan yapılacak sunumları aktaran Vacek, "Afet risk azaltımıyla ilgili Çek Cumhuriyeti'nde neler yapıldığını dinleyeceğiz. Risk azaltma stratejisiyle alakalı bilgileri bize iletecekler. 1999'daki depremde geç de olsa yardıma gelebilmiştik. Günümüzde afetlere müdahale hizmetlerimiz daha da gelişti." bilgilerini verdi.

"AFAD yüzünü afet öncesine çevirmiş olan bir kurumdur"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Vekili Hamza Taşdelen ise, "Sayın büyükelçinin 1999 vurgusu ve gelinen noktayla ilgili söylemleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye afet yönetim otoritesinin başkanı olarak aranızda bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Hem Çekya'nın hem de Türkiye'nin afet yönetimi konusunda tecrübelerini paylaşacağı çalıştayımızın tüm katılımcılar için faydalı geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Taşdelen, AFAD'ın risk azaltma faaliyetlerinden bahsederek, "AFAD; enerji ve mesaisinin çoğunu afet öncesi önleme ve risk azaltma çalışmalarına yoğunlaştıran ve afetlerin olumsuz etkilerinin önlenmesi için yüzünü afet öncesine çevirmiş olan bir kurumdur." bilgisini verdi.

"Ortak akılla geleceğe daha güçlü yol alabiliriz"

Açılış konuşmalarının ardından Çekya İtfaiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sivil Acil Durumlar Hazırlık Birimi Amiri Jiri Musilek, "Çekya İtfaiye Teşkilatının Görev ve Misyonu", Kriz Yönetimi Birim Amiri Martin Tilcer "Çekya'nın Ulusal, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Krizle Mücadele Sistemi", Çekya Mesleki Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. Pavel Danihelka "Çek Cumhuriyeti'nde Afet Riski Azaltma Çalışmaları", Çekya Yerel Eylem Grubu Ulusal Ağı Başkan Yardımcısı Marek Hartych "Afet Riski Azaltma Yöntemlerinin Yerelde Uygulanması", AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan "Türkiye'de Afet Riski Azaltma Çalışmaları" başlıklı sunumlarını yaptı.

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Çekya Mesleki Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. Pavel Danihelka, "Çok olumlu duygulara kapıldım. İki ülke arasında afetlere müdahalede benzerlikler gördüm. Türkiye ve Çekya küresel afet azaltma örgütlerinin üyesi. Türkiye'nin Afet Azaltma Forumu'nda ev sahipliği yaptığını hatırlıyorum. Gelecekte bizim karşımıza farklı riskler çıkabilir ama ortak akılla geleceğe daha güçlü yol alabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Çalıştay iki ülke temsilcileri arasında yapılan istişare ve tecrübe paylaşımı ile sona erdi.

Türkiye Bankalar Birliği, Fatma Şahin, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye-Çekya Afet Riski Azaltma Çalıştayı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Öğrencisinin Celal Şengör'e sorduğu soru ve Şengör'ün cevabı sosyal medyada gündem oldu Öğrencisinin Celal Şengör'e sorduğu soru ve Şengör'ün cevabı sosyal medyada gündem oldu Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak "Neden yol vermedin" kavgası! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor
Her şeyi önceden planlamış! Thodex vurguncusunun kaçışında gizemli çift detayı Her şeyi önceden planlamış! Thodex vurguncusunun kaçışında gizemli çift detayı         
10:48
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu         
10:12
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak? 17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak?         
09:34
Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar         
07:51
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu         
22:31
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 11:02:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-Çekya Afet Riski Azaltma Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement