Türkiye-Çekya arasında yeni ticaret hattı kuruldu - Son Dakika

Türkiye-Çekya arasında yeni ticaret hattı kuruldu

26.05.2021 11:16
Türkiye-Çekya arasında yeni ticaret hattı kuruldu, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarından Mars Logistics, doğa dostu taşımacılık modeli olan intermodal taşımacılığında, mevcut hatlarına yeni bir hat daha eklediğini duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarından Mars Logistics, doğa dostu taşımacılık modeli olan intermodal taşımacılığında, mevcut hatlarına yeni bir hat daha eklediğini duyurdu.  Türkiye-Çekya arası hizmet verecek hat ile haftada 3 kez gidiş dönüş seferi gerçekleştirilmesi ve toplam 216 ekipmanın taşınması hedefleniyor.

Şirket, 2012 yılından beri faaliyetini sürdürdüğü Bettembourg ve Duisburg intermodal hatlarına bir yenisini daha eklediğini açıkladı. Halkalı-Kolin arası haftada 3 kez gidiş dönüş seferlerinin düzenleneceği hat ile güvenli, ekonomik ve çevreye duyarlı teslimatlar gerçekleştirilecek.

Intermodal taşımacılığının avantajlarını anlatan  Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, "Optimum süre, maksimum çevrecilik sloganıyla hayata geçirdiğimiz ve başarıyla yürüttüğümüz Intermodal taşımacılık, karbondioksit salınımını azaltması, güvenli oluşu ve tek seferde taşınan yük miktarının fazla olması sebepleriyle tercih ediliyor" dedi.

HALKALI-KOLİN ARASI 96 SAAT

Halihazırda sürdürülen Halkalı-Duisburg ve Trieste-Bettembourg Intermodal hatlarından sonra yeni faaliyete geçen Halkalı-Kolin hattından bahseden Günhan, Türkiye-Çekya arası hizmet verecek hattın haftada 3 gün gidiş dönüş seferleri yapacağını belirtti ve termin süresinin terminalden terminale 96 saat olduğunun altını çizerek şunları ekledi:

"Sunduğumuz hizmetleri her zaman bir üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz ve toplumsal sorumluluklarımızı göz ardı etmeden, doğa dostu taşımacılık sistemlerine yönelerek yeni hizmetler geliştiriyoruz. Kullanımına başladığımız Halkalı-Kolin hattımız ile haftada 3 kez, 96 saatlik termin süresiyle karşılıklı sefer düzenleyeceğiz. Halkalı-Kolin hattımızla, uzun yıllardır verdiğimiz Intermodal hizmetimize yeni bir rota daha ekleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz."

Günhan, "2012 yılından beri intermodal taşımacılık hizmeti veriyoruz. Intermodal taşımacılık ile karayolu taşımacılığına kıyasla büyük bir oranda daha az karbon salınımı gerçekleştiriliyor. Halkalı-Duisburg ve Trieste-Bettembourg hatlarımız ile yılda ortalama 1,5 milyon ağacın kesilmesini önlüyoruz" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Günhan, en çok önem verdikleri noktalardan birinin müşterilerin taleplerine cevap vermek olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin önde gelen otomotiv ve yedek parça üreticileri başta olmak üzere beyaz eşya, sağlık, tekstil sektörlerinin önemli firmalarının bu güzergahta intermodal taşımacılığa yoğun ilgi gösterdiklerini ve gelen taleplere istinaden bu hattı açtıklarını belirtti.

Intermodal taşımacılığına yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Günhan, "Başta çevre olmak üzere birçok alanda avantajlarıyla öne çıkan Intermodal taşımacılığı, önümüzdeki dönemde odağımızı artıracağımız bir taşımacılık modeli olacak. Üzerine çalıştığımız ve ilerleyen zamanlarda açıklayacağımız yeni demiryolu yatırımlarımızın olduğunu mutlulukla söyleyebilirim" dedi.

15 MİLYON EURO DEĞERİNDE YATIRIM

15 milyon Euro değerinde özmal vagon ve swapbody yatırımı yapılan, Türkiye-Çekya Intermodal taşımacılık sisteminde Türkiye'deki çeşitli noktalardan alınan malların yüklendiği konteynerler, Halkalı-Kolin arasında tren seferleri ile taşınacak. 45'lik swapbody ve konteynerlerle gerçekleştirilecek taşımada Çekya dışında Polonya, Doğu ve Güney Almanya, Avusturya ve Slovakya gibi ülkelere de hizmet verilecek.


Türkiye-Çekya arasında yeni ticaret hattı kuruldu

Duisburg, Türkiye, Halkalı, Mars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Çekya arasında yeni ticaret hattı kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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