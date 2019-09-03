Türkiye-Çekya Çalışma Yemeği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çekya'dan Türkiye'ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Bu yatırımların artarak devam etmesini istiyoruz." dedi.

Pekcan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek'in katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki yakın ve yapıcı temaslar ile iş birliğinin uzun süredir çeşitli düzeylerde devam ettiğini, karşılıklı ilişkilerin güçlenerek süreceğini söyledi.

Çalışma yemeği öncesinde Babis, Havlicek ve beraberindeki heyetle görüşme yaptıklarını anımsatan Pekcan, iki ülke arasında karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve çeşitlendirilmesi konularını ele aldıklarını bildirdi.

Pekcan, Çekya'nın da Türkiye gibi yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerin imalatına odaklandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çekya'dan Türkiye'ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Bu yatırımların artarak devam etmesini istiyoruz. Teknoloji yatırımlarını Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi teknoloji seralarına dönüştürdüğümüz serbest bölgelerimizde de Türk ve Çek ortak yatırım projeleri olarak görmekten mutluluk duyarız."

Çekya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması için, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Pekcan, Türkiye'ye uygulanan çelik kotalarından Gümrük Birliği'nin güncellenmesine pek çok konu üzerinde görüştüklerini dile getirdi.

"Çekya firmalarını bekliyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Çekya ile ticari ilişkileri daha da genişletmek istediklerini belirterek, "Önümüzdeki dönem Çekya ile daha fazla ticaret ve yatırım yapabileceğimize inanıyorum. Şu an 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmini rahatlıkla 5 milyar dolara çıkarabiliriz. Türkiye'ye gelen Çek yatırımlarının daha da artması için Çekya firmalarını ülkemize bekliyoruz. Orta Avrupa'da en iyi iş ve yatırım ortamına sahip Çekya'ya daha fazla Türk girişimcinin gitmesi için de birlikte çalışmaya hazırırız." diye konuştu.

Türk müteahhitlerinin geçen sene yurt dışında 19 milyar dolarlık 261 proje üstlendiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bunlar arasında enerji santralleri, kara yolu, tünel ve köprülerin bulunduğunu aktardı.

Çekya'daki altyapı projelerinde de yer almaya hazır olduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk taşımacılarımızın AB ülkelerine ve özellikle Almanya'ya gerçekleştirdiği taşımalarda, önemli bir transit ülke konumunda bulunan Çekya'dan yıllık sadece 10 bin adetlik taşıma kotası alabiliyoruz. Bu da transit taşımacılığımız için darboğaz oluşturuyor. Bunun kaldırılmasını ya da artırılmasını rica ediyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin bugünlerde geçmişe göre daha fazla desteğe ihtiyacı var. Özellikle Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize serbestisi konularında Çekya hükümetinin ve iş dünyasının desteklerini bekliyoruz."