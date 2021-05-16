Türkiye Çerkes Forumu'ndan İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

Türkiye Çerkes Forumu, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Türkiye Çerkes Forumu'ndan yapılan açıklamaya göre topluluk, Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, "Bütün insanlık bilmelidir ki bu bölgede akan kanın, bütün iç savaşların ve terör olaylarının arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika ve İsrail vardır." ifadelerini kullandı.

Akgül, İslam coğrafyasının parçalanmışlığı, Müslümanların sessizliği, Müslüman halkların başındaki liderlerin İslam ülkelerinde yapılanlara kayıtsız kalmasının İsrail'i cesaretlendirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Terör örgütü İsrail var olduğu müddetçe bu coğrafyanın barış ve huzura kavuşması mümkün değildir. Bölgedeki etnik kavgaların, mezhep savaşlarının ve de tüm terör olaylarının kışkırtıcısı İsrail ve Amerika'dır. Bütün Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın işgali kabul edilemez. Tüm Çerkes halkı Filistinli kardeşleri ile birliktedir, Filistin özgür olana dek destekleri devam edecektir."