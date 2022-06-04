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Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü

04.06.2022 16:01
Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, partisinin iktidara geldiği ilk günden itibaren çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını söyledi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, partisinin iktidara geldiği ilk günden itibaren çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını söyledi.

Mumcu, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde yaptığı açıklamada, geçen 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına sessiz devrimler olarak tanımladıkları sayısız hizmeti ve eseri millete kazandırdıklarını belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde çevrenin korunması konusunda yapılan hizmetleri anlatan Mumcu, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde, çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan manzaralar artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık sıfır atığı, millet bahçelerini, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta, bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır."

Mumcu, Trabzon'da da hassasiyetle sürdürdükleri çalışmalarla gelecek nesile yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü - Son Dakika

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