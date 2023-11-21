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Türkiye-Cezayir arasındaki LNG anlaşması 2027'ye kadar uzatıldı - Son Dakika

Türkiye-Cezayir arasındaki LNG anlaşması 2027'ye kadar uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Cezayir ile olan LNG anlaşmasının 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Yenilenen anlaşma ile her yıl 4,4 milyar metreküp LNG alınacak.

21.11.2023 - 20:30,  Güncelleme: 20:35
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Türkiye, Cezayir ile sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı anlaşmasını 2027'ye kadar uzattı. Konuya ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık. Bu süre içerisinde Türkiye Cezayir'den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek." dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALAR ATILDI

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaparak, LNG anlaşmasına ilişkin detayları açıkladı. Bakan Bayraktar açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın Cezayir ziyareti kapsamında gerçekleşen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi İkinci Toplantısı'na katıldık." diyerek "Toplantı sonrasında BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Cezayir arasındaki LNG anlaşması 2027'ye kadar uzatıldı

TÜRKİYE, CEZAYİR'DEN YILLIK 4,4 MİLYAR METREKÜP LNG ALACAK

Üç yıllık süreçte Türkiye'nin Cezayir'den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edeceğini aktaran Bakan Bayraktar şunları kaydetti: "Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade taraflar arasında köklü iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır."

LNG NEDİR?

Sıvılaştırılmış doğal gaz veya LNG, doğal gazın saflaştırılması ve atmosferik basınçta yaklaşık olarak -163°C'de yoğunlaştırılmasıyla elde edilen sıvıdır. Bir birim/hacim LNG buharlaştırıldığında 600 birim/hacim doğalgaz elde edilir. LNG kokusuz renksiz zehirleyici olmayan sıvıdır.

Hakan Bayraktar, Cezayir, Enerji, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Enerji Türkiye-Cezayir arasındaki LNG anlaşması 2027'ye kadar uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye-Cezayir arasındaki LNG anlaşması 2027'ye kadar uzatıldı - Son Dakika
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