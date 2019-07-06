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Türkiye, Challenger Kupası'nda yarı finalde kaybetti

35 dakika önce

Türkiye - Küba: 2-3SALON: StoziceHAKEMLER: Maciej Twardowski (Polonya), Mirko Jankovic (Sırbistan)KÜBA: Herrera, Lopez, Yang, Rojas, Goide, Alonso, Garcia (L) (Osoria, Leon, Masso)TÜRKİYE: Adis, Burutay, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Doğukan, Burak (L) (Oğulcan, İzzet, Ertuğrul, Yasin)SETLER:...

Türkiye, Challenger Kupası'nda yarı finalde kaybetti, System.String[]

Türkiye - Küba: 2-3

SALON: Stozice
HAKEMLER: Maciej Twardowski (Polonya), Mirko Jankovic (Sırbistan)
KÜBA:  Herrera, Lopez, Yang, Rojas, Goide, Alonso, Garcia (L) (Osoria, Leon, Masso)
TÜRKİYE: Adis, Burutay, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Doğukan, Burak (L) (Oğulcan, İzzet, Ertuğrul, Yasin)
SETLER: 22-25, 25-23, 25-22, 20-25, 15-12
SÜRE: 146 dakika (29, 34, 31, 28, 22)

İSTANBUL - Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda Türkiye yarı final maçında Küba'ya 3-2 mağlup oldu ve finale yükselme şansını yitirdi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuvada yarın TSİ 18.30'da bronz madalya kazanabilmek için sahaya çıkacak. Türkiye'nin rakibi bugün saat 21.30'da oynanacak Slovenya - Belarus karşılaşmasının ardından belli olacak.


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:24 Kaynak: DHA
Polonya, Türkiye, Küba, Spor
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