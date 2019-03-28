Son Dakika Haberleri: Türkiye CHP Yüzünden mi Uzaya Gidemiyor?

Türkiye CHP Yüzünden mi Uzaya Gidemiyor?

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim yarışında muhalefeti Türkiye'nin uzaya çıkmasını engellemekle de suçladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim yarışında muhalefeti Türkiye'nin uzaya çıkmasını engellemekle de suçladı. Ana muhalefetten bu suçlamaya itiraz var. Bilim adamları ise "bizim de Hubble gibi bir teleskopumuz olacak mı" diye soruyor. Kamuoyunda Türk Uzay Ajansı'na ilişkin merak büyüyor.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:05 

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