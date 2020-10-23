Türkiye-Cibuti-Somali arasında deniz yoluyla doğrudan seferlerin yapılacağı nakliye hattı tanıtıldı - Son Dakika

Türkiye-Cibuti-Somali arasında deniz yoluyla doğrudan seferlerin yapılacağı nakliye hattı tanıtıldı

23.10.2020 16:23
Türkiye-Cibuti-Somali arasında deniz yoluyla doğrudan seferlerin yapılacağı nakliye hattı tanıtıldı, System.String[]

Türkiye-Cibuti-Somali arasında deniz yoluyla doğrudan sefer yapılacak nakliye hattı ile bu rotada faaliyet gösterecek nakliye gemilerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye-Cibuti- Somali arasında deniz yoluyla doğrudan sefer yapılacak nakliye hattı ile bu rotada faaliyet gösterecek nakliye gemilerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Malların 35-50 gün yerine 9-10 günde teslim edilmesini sağlayan bu lojistik girişim ile Türkiye ile Afrika Boynuzu arasındaki ticaret hacminin artması bekleniyor.

Türkiye-Cibuti-Somali arasında yeni nakliye hattının tanıtımı ve bu rotada faaliyet gösterecek "Africa Sun" ve "Africa Moon" konteyner gemilerinin denize indirilmesi için Sheraton Otel'de tören düzenlendi.

Törene, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed, Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Afrika Ortaklığı Koordinatörü Can İncesu, Ticaret Bakanlığı Anlaşmalardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Fuat Kasımcan, Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Murat Aykan, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar ve bazı Afrika ülkelerinin diplomatik temsilcileri ile iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi, törende yaptığı konuşmada Afrika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin sürekli arttığını belirterek, 2019'da yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Doğu Afrika - Türkiye ticaret hacminin arttığına da dikkati çeken Abdillahi, "Uzun bir yoldan geldik. Bulunduğumuz yere ulaşmak için muazzam çaba sarf ettik. Ama yeterli değil. Afrika Boynuzu'ndaki iş dünyasının ve bir bütün olarak Afrika'daki özel sektörün ısrarla karşılaştığı bazı zorlukları çözmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu zorlukların ulaşım ve mali hizmetlerle ilgili olduğunu vurgulayan Abdillahi, "Cibuti denizcilik firmasının kurduğu yeni nakliye hattı, sırasıyla 11 bin ve 20 bin ton kapasiteli iki konteyner gemisi ile Türkiye ile Afrika Boynuzu arasında özel olarak faaliyet gösterecek." dedi.

Abdillahi, nakliye süresini 45-60 günden 9-14 güne düşürmesi dolayısıyla bu yeni nakliye hattının "büyük bir fırsat" olduğunu belirterek, hattın büyük bir maliyet tasarrufu ve tedarik zinciri yönetimi konusunda dikkate değer bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Büyükelçi Abdillahi, "Deniz taşımacılığının yüksek maliyeti Afrika'da hala gerçek bir zorluk ve büyük bir engeldir. Lojistik maliyetleri artırır, Afrikalı üreticilere zarar verir, tedarik zinciri sürecini bozar ve Afrikalı tüketicinin satın alma gücünü aşındırır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu girişim, Türkiye ile Afrika Boynuzu arasında uzun vadeli güçlü bir ilişkinin önünü açacaktır"

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed ise Cibuti'nin Afrika'nın kuzeyinde stratejik bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Bu girişim, Türkiye ile Afrika Boynuzu arasında uzun vadeli güçlü bir ilişkinin önünü açacaktır." dedi.

Bu deniz yolu hattının Türkiye ile Afrika arasında türünün ilk örneği olduğunu kaydeden Muhammed, "Umarım bu girişim azami kapasiteye ulaşır ve iki taraf arasındaki iş birliğini güçlendirir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye-Afrika Ortaklığı Koordinatörü İncesu da Cibuti, Somali ve Türkiye arasındaki bu girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki ülkeler ve bölgedeki tüm ülkelerle güçlü bağlara sahip olduğunu aktaran İncesu, "Bu nakliye rotası, teslimat sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor. Bu kaçınılmaz olarak ticareti artıracak ve Afrika Boynuzu ile ticaret hacmimizi olumlu yönde etkileyecektir." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Anlaşmalardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Kasımcan ise Cibuti'nin bölgesinde parlak bir aktör ve Doğu Afrika'ya açılan bir kapı olduğunu söyledi.

Kasımcan, malları 35-50 gün yerine 9-10 günde teslim etmeyi sağlayan bu yeni lojistik girişiminin Türkiye ile Afrika Boynuzu arasındaki ticaret hacmini artırması beklendiğini dile getirdi.

Türkiye, Afrika, Somali, Cibuti, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye-Cibuti-Somali arasında deniz yoluyla doğrudan seferlerin yapılacağı nakliye hattı tanıtıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş
Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı         
16:47
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı         
16:34
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı         
16:14
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti         
16:06
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak         
14:35
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
Melek'in öldürülmesinde azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı! Tüm emniyet peşinde Melek'in öldürülmesinde azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı! Tüm emniyet peşinde         
12:40
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 17:13:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-Cibuti-Somali arasında deniz yoluyla doğrudan seferlerin yapılacağı nakliye hattı tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei