Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği heyeti deprem bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği heyeti deprem bölgesini ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği heyeti deprem bölgesini ziyaret etti

7 saat önce

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Elazığ'a ziyarette bulundu.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği heyeti deprem bölgesini ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Elazığ'a ziyarette bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÇMB Başkanı Tamer Saka ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile Elazığ'da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek depremzedeleri ziyaret etti.

Saka, ziyarette yaptığı açıklamada, yapı denetimi sistemi sonrasında yapılan binaların Elazığ depreminde hasar görmemesinin çok sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, "Betonarme binalar, güvenli bir tasarım, kaliteli malzeme seçimi, doğru yapım tekniğinin uygulanması ve etkin bir denetimle her türlü doğal afete karşı güvenli olarak inşa edilebilir." ifadelerini kullandı.

Yaşanılan acı tecrübelerden ders alarak daha güvenli betonarme binalar yapılabileceğine dikkati çeken Saka, şöyle devam etti:

"Güvenli yapım tekniklerinden biri de brüt beton tekniğinin kullanılmasıdır. Bu yapım tekniğiyle betonarme taşıyıcı elemanlar çıplak halde göründüğü ve daha özen gösterilerek imal edildikleri için yapım hataları en aza indirilmiş oluyor. Okul, hastane ve öğrenci yurtları gibi inşaatlarda brüt beton tekniği ve sismik izolatör kullanımı tercih edilmesiyle depremlerde kalıcı ve yıkıcı hasarların önüne geçilecektir."

TÇMB Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca bölgedeki Seza Çimento ve Çimentaş Elazığ Çimento fabrikalarını da ziyaret etti.

Deprem, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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