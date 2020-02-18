Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nde Tamer Saka yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nde Tamer Saka yeniden başkan seçildi

7 saat önce

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz 2019'dan bu yana görev yapan Tamer Saka, 17 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen TÇMB Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nde Tamer Saka yeniden başkan seçildi, System.String[]

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz 2019'dan bu yana görev yapan Tamer Saka, 17 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen TÇMB Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi.

TÇMB'den yapılan açıklamaya göre, Tamer Saka'nın yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu'nda, başkan vekili Adil Sani Konukoğlu, başkan yardımcıları ise Nihat Özdemir, Ali Pastonoğlu, Gökhan Bozkurt ve Fatih Yücelik oldu.

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Saka, "2019 yılında klinker ve çimento toplam ihracatı yüzde 68 artışla 23 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Sektörün toplam ihracat değeri ise bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 877 milyon dolar olmuştur. 100'ün üzerinde ülkeye gerçekleştirilen ihracatta en önemli pazarlarımız; ABD, İsrail, Gana ve Fildişi Sahili'dir. Ocak 2020'de çimento ihracatı yüzde 81 artarak 1,1 milyon ton, klinker ihracatı ise yüzde 29 artarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Sektörümüzün bu yıl iç satışlarda geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 2, ihracatta ise yüzde 15 büyümesini öngörmekteyiz. Genel kurulun ardından oluşan yönetim kurulumuz ile sinerji ve iş birliği içinde ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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