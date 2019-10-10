Son Dakika Haberleri: "Türkiye çimento üretiminde Avrupa'da birinci"
Son Dakika Ekonomi 'Türkiye çimento üretiminde Avrupa'da birinci'

"Türkiye çimento üretiminde Avrupa'da birinci"

1 saat önce

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat Çalbıyık, "Türk çimento sektörü Avrupa'da birinci, dünyada ise en büyük 4'üncü üretici konumunda" dedi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat Çalbıyık, "Türk çimento sektörü Avrupa'da birinci, dünyada ise en büyük 4'üncü üretici konumunda" dedi.

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:01 
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