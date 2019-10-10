"Türkiye çimento üretiminde Avrupa'da birinci"
1 saat önce
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat Çalbıyık, "Türk çimento sektörü Avrupa'da birinci, dünyada ise en büyük 4'üncü üretici konumunda" dedi.
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat Çalbıyık, "Türk çimento sektörü Avrupa'da birinci, dünyada ise en büyük 4'üncü üretici konumunda" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:01
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