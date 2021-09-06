Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu toplandı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Sancaktepe Cimnastik Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından icra kurulu, tüm branşların teknik kurul başkanlarıyla bir araya geldi. Yapılan görüşmede 2024 Paris Olimpiyatları için olimpik kadrolar belirlenirken, gelecek yılların planlanması noktasında istişarelerde bulunuldu.

Ayrıca Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, asbaşkan Hasan Birol Yalçın ve parkur teknik kurul başkanı Bahadır Altay; Sancaktepe Cimnastik Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren sporcuları ziyaret etti.