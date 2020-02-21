Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de düzenlenecek - Son Dakika Spor

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de düzenlenecek

7 saat önce

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, 28 Şubat-1 Mart'ta Mersin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, 28 Şubat-1 Mart'ta Mersin'de gerçekleştirilecek.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Oğuz Kaymaz, yazılı açıklamasında, spor kenti kimliği kazanan Mersin'in sayısız ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti.

Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın da 28 Şubat-1 Mart'ta kentte yapılacağını bildiren Kaymaz, "25 ilden 482 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek şampiyona hazırlıklarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımızın da mücadele edeceği şampiyonaya tüm Mersinli sporseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

28 Şubat, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:16 Kaynak: AA
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