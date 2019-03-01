Son Dakika Haberleri: Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de Başladı

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de Başladı

1 saat önce

Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası başladı.

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de Başladı, System.String[]
Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 481 sporcu katılıyor.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde ritmik cimnastik sporcuları yarıştı.

Ritmik cimnastiğin yanı sıra artistik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarının şampiyonlarının belirleneceği organizasyon, 3 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Mersin, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Spor
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