Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı - Son Dakika Spor

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı

6 saat önce

Mersin'de yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 25 ilden 482 sporcunun madalya mücadelesi vereceği Türkiye Cimnastik Şampiyonası başladı.

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı, System.String[]

Mersin'de yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 25 ilden 482 sporcunun madalya mücadelesi vereceği Türkiye Cimnastik Şampiyonası başladı.

Mersin Cimnastik Salonu'nda aerobik cimnastik ile başlayan Türkiye Şampiyonası, artistik, ritmik ve trampolin cimnastik branşlarında devam edecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan ve Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak ile paralel aletinde dünya ikinciliği elde eden Ahmet Önder, paralel aletinde dünya beşincisi olan Ferhat Arıcan, kadınlarda da Nazlı Savranbaşı Mersin'de madalya mücadelesi verecek.Üç gün sürecek şampiyona 1 Mart Pazar günü sona erecek.


- Ankara
Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:46 Kaynak: DHA
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