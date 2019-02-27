Son Dakika Haberleri: Türkiye Cimnastik Şampiyonası Mersin'de Yapılacak

Türkiye Cimnastik Şampiyonası Mersin'de Yapılacak

4 dakika önce

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, 1-3 Mart'ta Mersin'de yapılacak.

Türkiye Cimnastik Şampiyonası Mersin'de Yapılacak, System.String[]
Türkiye Cimnastik Şampiyonası, 1-3 Mart'ta Mersin'de yapılacak.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Türkiye Cimnastik Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan şampiyona, 1-3 Mart tarihlerinde Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yurt genelinden 481 sporcunun katılacağı şampiyonada artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarının şampiyonları belirlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "2013 Akdeniz Oyunları'ndan bu yana ilimize kazandırılan birbirinden devasa tesislerimiz, ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şampiyonada mücadele edecek tüm sporculara şimdiden başarılar diliyor, Mersinli sporseverleri bu önemli etkinliği izlemeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Emlak Katılım Bankası Geri Dönüyor Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 5,3 Milyar Liralık Ödeme Yapıldı

Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:45:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Cimnastik Şampiyonası Mersin'de Yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]