Türkiye Cimnastik Şampiyonası Sona Erdi
1 saat önce
Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.
Mersin
'de düzenlenen Türkiye
Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye genelinden 481 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona, sona erdi.
Ritmik, artistik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle:
-Trampolin cimnastik:
Erkekler: Gürkan Mutlu.
Kadınlar: Neval Kağnıcı
Artistik cimnastik:
Erkekler: Ahmet Önder.
Kadınlar: Demet Mutlu.
Aerobik cimnastik:
Erkekler: Emir Erışık.
Kadınlar: Nazlı Özgör.
Trio: Emir Erışık, Erkut Ergin, Metehan Özsoy.
Çiftler: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör.
Ritmik cimnastik
Kadınlar: Kamelya Tuncel.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:56 Kaynak: AA
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