Son Dakika Haberleri: Türkiye Cimnastik Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası Sona Erdi

1 saat önce

Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

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Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye genelinden 481 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona, sona erdi.

Ritmik, artistik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle:

-Trampolin cimnastik:

Erkekler: Gürkan Mutlu.

Kadınlar: Neval Kağnıcı

Artistik cimnastik:

Erkekler: Ahmet Önder.

Kadınlar: Demet Mutlu.

Aerobik cimnastik:

Erkekler: Emir Erışık.

Kadınlar: Nazlı Özgör.

Trio: Emir Erışık, Erkut Ergin, Metehan Özsoy.

Çiftler: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör.

Ritmik cimnastik

Kadınlar: Kamelya Tuncel.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:56 Kaynak: AA

Mersin, Türkiye, Güncel
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