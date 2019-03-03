Türkiye Cimnastik Şampiyonası Sona Erdi
35 dakika önce
Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.
Mersin
'de düzenlenen Türkiye
Cimnastik Şampiyonası tamamlandı. Türkiye genelinden 481 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona, sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:48 Kaynak: AA
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