Son Dakika Haberleri: Türkiye Cimnastik Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası Sona Erdi

35 dakika önce

Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı. Türkiye genelinden 481 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona, sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Mersin, Türkiye, Spor
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