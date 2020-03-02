Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Mersin'de düzenlenen ve 3 gün süren Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi.

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Mersin'de düzenlenen ve 3 gün süren Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi.


Yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 25 ilden 482 sporcunun, madalya için mücadele ettiği şampiyona dört kategoride gerçekleştirildi. Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastik kategorilerinde ter döken sporcular, derece için yarıştı.


Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.


Branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle:


Artistik Cimnastik Erkekler;


Barfiks Aleti: Ümit Şamiloğlu


Paralel - Kulplu Beygir Aleti: Ferhat Arıcan


Halka Aleti: Yunus Emre Gündoğdu


Yer Aleti: Mustafa Arca


Genel Tasnif: Abdelrahman Magdy Elgamal


Kadınlar;


Atlama-Asimetrik Paralel-Yer Aleti: Dilara Yurttaş


Denge Aleti: Cemre Kendirci


Genel Tasnif: Nazlı Savranbaşı


Ritmik Cimnastik;


Çember-Kurdele: İrem Özgür


Top-Labut: Nilgün Sarıoğlu


Genel Tasnif: Nilgün Sarıoğlu


Aerobik Cimnastik;


Büyükler Trio: Mehmet Utku Çırak, Nihatcan Gül, Nazlı Özgör


Büyükler Çift: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör


Büyük Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı


Büyük Erkekler: Emir Erışık


Tranpolin Cimnastik Kadınlar: Sude Aydın


Tranpolin Cimnastik Erkekler: Gürkan Mutlu - MERSİN

Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:07 Kaynak: İHA
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