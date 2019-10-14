Son Dakika Haberleri: Türkiye, cimnastikte dünya dördüncüsü oldu
Son Dakika Spor Türkiye, cimnastikte dünya dördüncüsü oldu

Türkiye, cimnastikte dünya dördüncüsü oldu

24 dakika önce

Almanya'nın Stuttgart kentinde 4 Ekim'de başlayan 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, bugün sona erdi.

Türkiye, cimnastikte dünya dördüncüsü oldu, System.String[]

Almanya'nın Stuttgart kentinde 4 Ekim'de başlayan 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, bugün sona erdi.


Milliler, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi 4. sıraya taşıdı.


Milli sporcu İbrahim Çolak halka aletinde altın madalya kazanırken, Ahmet Önder paralel aletinde gümüş madalyaya uzanmıştı.


Şampiyonada, ABD, 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile ilk sırada yer alırken, altın, gümüş ve bronz madalyalardan 3'er tane kazanan Rusya 2. oldu.


Türkiye'nin bir üst sırasında bulunan İngiltere ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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