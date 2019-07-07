Son Dakika Haberleri: Türkiye - Çin: 1-3
Son Dakika Spor Haber

Türkiye - Çin: 1-3

1 saat önce

SALON: Nanjing Olimpik Spor MerkeziHAKEMLER: Daniele Rapisarda (İtalya), Patricia Rolf (A.B.D.)TÜRKİYE: Ebrar, Meliha, Şeyma, Kübra, Cansu, Zehra, Simge (L) (Hande, Ezgi, Gözde, Aylin (L), Aslı, Meryem, Fatma)ÇİN: Gong, Liu, Liu X.

Türkiye - Çin: 1-3, System.String[]

SALON: Nanjing Olimpik Spor Merkezi
HAKEMLER: Daniele Rapisarda (İtalya), Patricia Rolf (A.B.D.)
TÜRKİYE: Ebrar, Meliha, Şeyma, Kübra, Cansu, Zehra, Simge (L) (Hande, Ezgi, Gözde, Aylin (L), Aslı, Meryem, Fatma)
ÇİN: Gong, Liu, Liu X., Zheng, Yao, Yang, Lin (L) (Ni (L), Wang, Du, Diao, Jin, Yang)
SETLER: 23-25, 15-25, 25-20, 21-25
SÜRE: 1 saat 54 dakika (31, 26, 30, 27)

Çin'in ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde son 4'te Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olarak mücadele eden A Kadın Milli Takımı, bronz madalya maçında ev sahibi Çin'e konuk oldu. Nanjing Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan ve 1 saat 54 dakika süren mücadelede rakibine 23-25, 15-25, 25-20 ve 21-25'lik setlerle 1-3 mağlup olan Filenin Sultanları turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:22 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Nanjing, İtalya, Spor
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