Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar "Çin'i Doğru Anlayıp, Finans Gücünden Yararlanmalıyız" - Son Dakika
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Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar "Çin'i Doğru Anlayıp, Finans Gücünden Yararlanmalıyız"

30.03.2022 14:24
Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar "Çin'i Doğru Anlayıp, Finans Gücünden Yararlanmalıyız"

Kerem Köfteoğlu'nun Youtube ve Yön Radyo'da hazırlayıp sunduğu Çin İş Kulübü'ne konuk olan Türkiye Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar, "Çin'in doğru anlayıp, Kuşak ve Yol projesinde sunduğu altyapı ve finans gücünden daha fazla yararlanmalıyız" dedi. Topluma Çin'in iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Yaşar bunun nedenini şöyle açıkladı: "Birincisi Çin, hızlı tren konusunda büyük […]

Kerem Köfteoğlu'nun Youtube ve Yön Radyo'da hazırlayıp sunduğu Çin İş Kulübü'ne konuk olan Türkiye Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar, "Çin'in doğru anlayıp, Kuşak ve Yol projesinde sunduğu altyapı ve finans gücünden daha fazla yararlanmalıyız" dedi.

Topluma Çin'in iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Yaşar bunun nedenini şöyle açıkladı: "Birincisi Çin, hızlı tren konusunda büyük bir ağa sahip. Birçok konuda Avrupa'dan daha yetkindir. Kuşak ve Yol projesi kapsamında da çok güçlü bir altyapı ve finans gücüne sahip. Türkiye, söz konusu proje kapsamında Edirne'den Kars'a kadar uzanan 'orta koridor' dediğimiz yerde bulunuyor. Türkiye bu hattı bazen kendi bazen de dış ülkelerin yardımıyla geliştirmeye çalışıyor. Bu hatların yapılması çok ciddi oranda finansman ihtiyacı gerektiriyor. Bu noktada Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi'nde aktif rol alıp, Çin'in altyapı, teknik ve finans gücünü daha fazla kullanmasını destekliyoruz. Bu proje Çin emperyalist projesinden ziyade, Avrasya'yı birleştirip, kaynakların doğru üretim merkezleri ve güzergah üzerindeki ülkelerle paydaş bir projedir. Herkese faydası olacağı gibi, tek kutuplu dünyadan gelişmekte olan ülkelerin daha bağımsız hale getirecek bir proje olduğunu iyi anlatmamız gerekiyor."

Vakfın 2009'da Hasan Çapan tarafından Ankara'da kurulduğunu hatırlatan Yaşar bu konuda şu bilgileri verdi: "Kurulduğumuz günden bu yana iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri ileriye taşıyacak çeşitli etkinlikler yaptık. İki halkın birbirini anlamasının yolu dilden geçtiği için Türkiye'de çeşitli okulların kütüphanelerine binlerce Çince kitap bağışladık. Çin Büyükelçiliğiyle koordineli olarak 70 küsur öğrenciye burs verilmesi sağladık. Çin'de iş yapan Türk firmalarına, Türkiye'de de iş yapan Çinli firmaları gönüllü danışmanlık hizmetlerini verdik. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da sıkılaştırılması için Çince öğrenmenin cazip kılınması gerekiyor. Üniversitelerimizin gerekli alt yapılarını güçlendirmek gerekiyor. Türkiye'de Türkçe konuşan Çinli, Çin'de Çince konuşan Türk sayılarını arttırmalıyız. Gençlerimize çağrı yapıyorum. Çince bilen, iyi yetişmiş gençlerimize çok ihtiyaç var. Çünkü Türkiye'de faaliyet gösteren pek çok Çinli firma var ve bunlar kendilerini iyi anlayan ve iyi anlatabilen insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu alanda da çok ciddi açık var. Bunu değerlendirmelerini tavsiye ediyorum."

Yaşar yeni döneme ilişkin bazı projeleri ise şöyle özetledi: "Türkiye'de ve Çin'de çeşitli fuarlar düzenlemeyi planlıyoruz. Çin'de yapılan fuarları Türkiye'de tanıtıp, akademisyen değişimlerine öncülük edeceğiz. Aynı şekilde iki ülke sanatçılarının her iki ülkede gösteri yapmalarını sağlayacağız. Görsel medyada daha fazla yer alarak, Vakfın faaliyetlerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Çin İş Kulübü'nün 'güçlerimizi birleştirelim' çağrısını destekliyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Herkesin iyi olduğu alanlar var. Muhakkak eksik olduğu veya destek ihtiyacı olduğu alanlar var. Bu noktada Türkiye Çin Dostluk Vakfı olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Yeni bir çağ açılıyor, bu çağda eşitlik ve saygı çerçevesinde gelin hep birlikte yürüyelim diyorum."

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Ali Yaşar, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar 'Çin'i Doğru Anlayıp, Finans Gücünden Yararlanmalıyız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar "Çin'i Doğru Anlayıp, Finans Gücünden Yararlanmalıyız" - Son Dakika
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