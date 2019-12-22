Türkiye Çin'e "ihracat treni" gönderecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Çin'e 'ihracat treni' gönderecek - Son Dakika

Türkiye Çin'e "ihracat treni" gönderecek

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 6 Kasım'da Çin yük treninin Marmaray'dan geçerek Prag'a ulaşmasının ardından trenlerin devamının geleceğini belirterek "Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakın zamanda...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 6 Kasım'da Çin yük treninin Marmaray'dan geçerek Prag'a ulaşmasının ardından trenlerin devamının geleceğini belirterek "Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakın zamanda Çin'e uğurlamayı planlamaktayız." dedi.

TCDD Genel Müdürü Uygun, tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması inisiyatifi olan Kuşak ve Yol kapsamında Marmaray'dan geçen yük treninin ardından Çin'de yaptıkları görüşmeler, Türkiye'nin desteklediği Orta Koridor hattının aktifleşmesi ve Türk ihracatçılarına açılacak kapılar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakın zamanda Çin'e uğurlamayı planlamaktayız." diye konuşan Uygun, ilk trenin hem ihracat açısından bir başlangıç, hem de Demir İpek Yolu'nun faaliyete geçirilmesi ve buradan da maksimum derecede fayda sağlanması konusunda Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Uygun, mayıs ayından beri Türkiye'nin doğusunda kalan ülkelerin demir yolları idareleriyle çok yoğun temas içine girdiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis- Kars hattının faaliyete geçmesinden sonra, hem yük trafiğinin, hem de üzerinden geçecek olan yük miktarının artması amacıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun sonucunda şunu gördük ki artık ülkemizin üretiminin ihracata dönüşmesi için Orta Koridor olarak adlandırdığımız 'Demir İpek Yolu'nun faaliyete geçmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla önemli görüşmeleri tamamladık. Bu faaliyetlerimizi yaparken, ülkemizin girişimci ruhunu, özel sektörün dinamizmini de yanımıza alarak özel sektör firmalarımızla birlikte bu ihracatları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda özellikle Bakü-Tiflis-Kars hattımızın forwarderi (yönlendirici firma) olan bu bölgede Pacific Eurasia firmasına ve yönetimine bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Kars'a lojistik merkez inşa ediliyor

Türkiye'de 11'inci Kalkınma Planı kapsamında lojistik sektörünün en önemli sektör haline dönüştüğünü ve demir yollarının da burada çok önem arz ettiğini vurgulayan TCCD Genel Müdürü Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demir yollarına yatırımı bir devlet politikası haline getirdiğini ve 2003'ten bu yana yoğun yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Bu yatırımların artık meyvesini vermeye başladığını dile getiren Genel Müdür Uygun, "Bakü-Tiflis-Kars hattının aktifleşmesiyle Kars'ta büyük bir lojistik merkez inşa etmekteyiz." şeklinde konuştu.

Uygun, yatırımların devamının gelmesinin, Türkiye'de demir yollarıyla taşınacak yük miktarının artmasının, lojistik imkanların artırılmasının, Türk ihracatçıların mallarının yakın coğrafyalara "hızlı ve ucuz maliyetle" gitmesinin önem arz ettiğinin altını çizdi.

2020'de Türkiye'den 300-400 tren geçecek

Uygun, Çin'de hafta içinde yaptığı görüşmelerde Türkiye'den geçen trenlerin devamının gelmesi konusuna değinerek "Bu konuyla alakalı çok iyi sonuçlar elde ettik ve önümüzdeki yıl, yani 2020 yılı içerisinde yaklaşık 300-400 trenlik bir geçişi temin edebileceğiz. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde 1000'li rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu trenlerin geçişlerinin sadece transit olarak düşünülmemesi gerektiğine ve Türk firmaları için de yeni fırsatları beraberinde getireceğine işaret eden Uygun, "Bu koridorun (Türkiye'nin desteklediği Orta Koridor) çalışması demek, aynı zamanda ülkemizin küçük, orta ölçekli ve büyük sanayicilerinin ürettiği malların, gıda ve tarım üreticilerinin ürünlerini yakın ve uzak pazarlara özellikle Çin'e ulaşımıyla ilgili lojistik imkanlarını elde ettiğimiz anlamına geliyor." diye konuştu.

Çin'de tüketimin arttığını ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini kaydeden Uygun, "Ülkemizin de Çin'e satabileceği ürünler olduğuna inanıyoruz. Çünkü Çin'in tüketim alışkanlıkları değişti. Zeytinyağı tüketmeye başladı. Farklı ürünleri almaya başladı. Dolayısıyla bizim ürünlerimizin buralara gelmesi demek, ihracatımızın artması demektir. " değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Çin'e ihracat treni gönderecek

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok Rum Yönetimi lideri Anastasiadis: Kıbrıs'ta gerilim istemiyoruz Yunan bakan Dendias, Halife Hafter ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat zaptı imzalama hakkı yok

Son Dakika Haberleri
19:46 Terör örgütünden kaçışlar sürüyor - Son Dakika
19:44 Aydın'da hafif ticari araca çarpan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
19:41 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan birlik ve beraberlik mesajı (2) - Son Dakika
19:39 Silivri'de 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
19:38 Özbekistan genel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
19:29 Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Son Dakika
18:57 Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 19:48:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Çin'e "ihracat treni" gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]