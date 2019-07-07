Türkiye, Çin’e kiraz ihracatında ABD’nin tahtını sallayacak
51 dakika önce
Kiraz ihracatı ile bu yıl ilk kez Çin pazarına girdiklerini belirten UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Çin'e 171 ton kiraz ihraç ettik. Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2.3 milyar dolar olan Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımızı 5 milyar dolara yükseltebiliriz" diye konuştu.
Kiraz
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:12
ihracatı ile bu yıl ilk kez Çin pazarına girdiklerini belirten UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Çin'e 171 ton kiraz ihraç ettik. Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2.3 milyar dolar olan Türkiye
geneli yaş meyve sebze ihracatımızı 5 milyar dolara yükseltebiliriz" diye konuştu.
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