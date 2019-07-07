Son Dakika Haberleri: Türkiye, Çin’e kiraz ihracatında ABD’nin tahtını sallayacak
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Türkiye, Çin’e kiraz ihracatında ABD’nin tahtını sallayacak

51 dakika önce

Kiraz ihracatı ile bu yıl ilk kez Çin pazarına girdiklerini belirten UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Çin'e 171 ton kiraz ihraç ettik. Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2.3 milyar dolar olan Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımızı 5 milyar dolara yükseltebiliriz" diye konuştu.

Türkiye, Çin’e kiraz ihracatında ABD’nin tahtını sallayacak, System.String[]
Kiraz ihracatı ile bu yıl ilk kez Çin pazarına girdiklerini belirten UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Çin'e 171 ton kiraz ihraç ettik. Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2.3 milyar dolar olan Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımızı 5 milyar dolara yükseltebiliriz" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:12 
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Kiraz, Ekonomi
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