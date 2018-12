Türkiye-Çin İlişkileri Pekin'de Ele Alındı

Türkiye- Çin ilişkileri iki ülkeden uzmanlar tarafından Çin'in başkenti Pekin 'de düzenlenen panelde masaya yatırıldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (CICIR) ile ortaklaşa düzenlediği panel, "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları" teması altında gerçekleşti. Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin 'in konuşmaları ile başlayan panelde, Türk ve Çinli uzmanlar, yaptıkları sunumlarla Türkiye-Çin ilişkileri, Türk ekonomisinin son durumu ve ülkedeki yatırım fırsatları ile Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi konularını tartıştı.Panelin moderatörlüğünü de üstlenen CICIR Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Liao Baizhi konuşmasında, Çin ile Türkiye'nin büyük işbirliği fırsatlarına sahip olduğuna vurgu yaptı. İki ülkenin de yüz yıllık hedefleri bulunduğuna vurgu yapan Prof. Liao, ortaklık ve kapsamlı işbirliğinin farklı açılardan geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen, panelin "2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı'nın" kapanış etkinliği olduğuna işaret ederek, geride bırakılan bir yılda Türkiye'den 65 resmi heyetin Çin'i ziyaret ettiğini, hükümetler ve özel firmalar arasında toplam 26 anlaşma ve işbirliği protokolü imzalandığını belirtti."İkili ticaret hacmi 26.3 milyar dolara çıktı"Türkiye'nin bu yıl 400 bin Çinli turist ağırlayarak bir rekora imza atmasının beklendiğini ifade eden Büyükelçi Önen, ikili ticaret hacminin 2001'de 1.1 milyar dolar seviyesindeyken, 2017 itibarı ile 26.3 milyar dolara çıktığını söyledi. Türkiye'nin Çinli yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığını dile getiren Önen, "Türkiye piyasasının Çinli yatırımcılara Avrupa , Orta Doğu ve Kuzey Afrika 'nın kapılarını kolaylıkla açabileceğini söylemek yanlış olmaz" diye konuştu.Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Erhan Aslanoğlu ise yaptığı sunumda, Türk ekonomisinin görünümü hakkında bilgi verdi. Türkiye ile Çin arasındaki yatırım ve ticaret potansiyelini veriler ışığında anlatan Prof. Aslanoğlu, demografi, dinamizm, coğrafya ve esneklik gibi unsurlar açısından Türk ekonomisinin büyük avantajları bulunduğunu dile getirdi. Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan ise sunumunda Türkiye'nin Çinli yatırımcılar açısından sahip olduğu fırsatları anlattı. Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan çalkantılar atlatıldığına, kurun şu an istikrarlı bir eğilime kavuştuğuna dikkat çeken Prof. Yazgan, bu gelişmenin yabancı yatırımcılar için büyük önem arz ettiğini belirtti. Enflasyonun, son dönemdeki yükselmeye karşın, görece düşük oranlarda tutulduğuna işaret eden Prof. Yazgan, enflasyonda istikrar sağlanması için alınan tedbirler hakkında da bilgi verdi. Prof. Yazgan, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına olan güvenlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın da yaptığı sunumda, Türk Dış Politikası'nda son dönemde görülen değişimi değerlendirdi. Suriye krizinin ve 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin Batı ile ilişkilerindeki kırılma noktaları olduğuna işaret eden Yalçın, Türkiye'nin yükselen otonom bir güç olarak, dış politikada çeşitlilik ilkesini izlediğini, ulusal savunma sanayisine yatırımlarını artırdığını ve terörizmle mücadele ettiğini dile getirdi. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı ise sunumunda Türkiye'nin Çin ile ilişkilerine nasıl yaklaştığını ekonomik ve siyasi boyutlarıyla ele aldı. Türkiye'nin Çin'e daha önce ucuz mal bulunabilecek bir piyasa olarak yaklaştığını, şimdi ise farklı alanlara odaklandığını dile getiren Atlı, ticaret açığının azaltılmasının en büyük gündem maddelerinden biri olmayı sürdürdüğünü söyledi. Atlı, Türkiye'nin ticaret açığını dengelemek için Çin'den gelen yatırımları artırmayı hedeflediğini kaydetti."Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi ile Türkiye'nin Orta Koridor planı işbirliği için önemli bir zemin teşkil ediyor"CICIR Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Üyesi Doç. Dr. Li Yanan, yaptığı sunumda, Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi olarak anılan İpek Yolu 'nu yeniden canlandırma projesi çerçevesinde iki ülke işbirliğinin nasıl ilerletilebileceği hakkında bilgi verdi. Çin ile Türkiye'nin iki gelişmekte olan ülke olarak büyük bir işbirliği potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Li, her iki ülkenin de uzun vadeli hedefleri olduğu gibi, Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi ile Türkiye'nin Orta Koridor planının işbirliği için önemli bir zemin teşkil ettiğini dile getirdi.Katılımcılar, panelin ardından izleyicilerden gelen sorulara da yanıt verdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Bugünün Türkiyesi (Turkey Today) paneller dizisi kapsamındaki organizasyona Çinli akademisyen ve basın mensuplarının yanı sıra, farklı ülkelerden diplomatik misyon temsilcileri ile bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının ilgisi yoğun oldu. Panel dizisi, başkent Pekin'in ardından Şanhay kentinde devam edecek. - PEKİN