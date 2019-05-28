Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı
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Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Kuşadası'nda gerçekleştirildi.
Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Kuşadası'nda gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:16 Kaynak: İHA
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen seçmeler Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Spor Salonu'nda düzenlendi. 4 gün süren seçmeler sonucu Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt'un katılımıyla dereceye girenlere ödülleri verildi. Seçmelerin başarıyla sonuçlandığını kaydeden federasyon başkanı Niyazi Kurt, " Seçmelere katkı koyan yönetim kurulu üyelerimize, merkez hakem kurulumuza, hakemlerimize, fitness teknik kurulumuza ve en önemlisi geleceğimizin teminatı gözbebeğimiz sporcu çocuklarımıza, onları yetiştiren değerli ailelerine camiamız adına teşekkür ediyorum " dedi. - AYDIN
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