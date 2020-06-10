Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında... - Son Dakika

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.30'da başlayacak toplantıda, çevre, ulaşım, altyapı, enerji, kent güvenliği, kamu yönetimi, sağlık gibi pek çok farklı alanda teknolojik uygulamalar ele alınacak.

Toplantı kapsamında, "Büyük Veri" ekonomisi ve endüstrisinin Türkiye açısından gelişmesi ve takip edilmesi de değerlendirilecek.

Çalışmalarda, kurumsal olarak kullanılan coğrafi bilgi sistemlerinin, bireysel olarak vatandaşın da kullanabileceği bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.