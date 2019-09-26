"Türkiye çok misafirperver, yine geleceğiz"

Tatil için Muğla'nın turistik ilçelerine gelen ve tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrası tahsis edilen uçaklarla ülkelerine dönen İngiliz turistler, gördükleri misafirperverlikten dolayı Türkiye'den mutlu ayrılıyor.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın turizm merkezlerinde tatilini tamamlayan İngiliz turistler ülkelerine dönüyor.

Turistlerin ülkelerine dönüşü için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen uçaklar, Dalaman Havalimanı'nda işlemleri tamamlananları ülkelerine götürüyor.

Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde turistlere İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

"Çiçeklerle uğurlanıyorlar"

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının bölgede tatilini yapan turistler açısından üzücü olduğunu ifade etti.

İflasın açıklanmasıyla dünyada bir hareketlilik yaşanmaya başladığını aktaran Ayaz, şöyle konuştu:

"Biz de bunları izliyoruz. 48 saattir bu operasyonun içindeyiz. Açıklanmasıyla beraber İngiliz hükümeti, ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) ve sivil havacılık ekibi, büyükelçileri sabahtan geldiler. Tüm tedbirler alındı, normal prosedüründe bütün işlemler devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Şu ana kadar tatilini bitiren 5 bine yakın misafirimizin 22 uçakla sevkleri yapıldı. Bazı ülkelerde Thomas Cook'un yolcularının otellere kapatıldığı, kilitlendiği, ücretleri ödenmeden yollanmayacağı gibi söylemler var. Ülkemizde böyle bir sıkıntı yok. Tam tersi, çiçeklerle uğurlanıyorlar. Çünkü İngilizler bizim için çok önemli, onların bölgeye ilgisi çok fazla. Hem hükümetimizin, Turizm Bakanımızın açıklamaları hem de Cumhurbaşkanımızın turizme verdiği tam destek ufacık olan krizi de atlattıracaktır. Şimdi biz 2020'ye odaklandık. Ne yapabileceğimize bakacağız. 2020'den sonrası bizim için daha önemli."

"Türkiye çok fantastik ve etkileyici bir ülke"

İngiliz turist Stephen Yorke, 15 gün Fethiye ilçesinde ailesiyle tatil yaptığını söyledi.

Tatil süresince kaldığı otelde hiçbir problem yaşamadığını belirten Yorke, şöyle devam etti:

"İngiliz hükümetine ve sivil havacılığına güvenimiz tam. Konakladığımız otelde kalan diğer arkadaşlardan kötü hiçbir şey duymadım. Türkiye çok fantastik ve etkileyici bir ülke. En son 10 yıl önce gelmiştim. Biz Türkiye'den vazgeçemeyiz. Mükemmel bir tatil geçirdim. Türkiye çok misafirperver, yine geleceğiz."

Turistlerden Josephine Maher de yaklaşık 20 yıldır her yaz tatil için Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

Muğla'yı çok sevdiklerini, tüm arkadaşlarına tatil için önerdiklerini anlatan Maher, "Tatilimiz mükemmeldi. Türkiye çok misafirperver, önümüzdeki yıl yine geleceğiz. Kaldığımız otelde hiçbir problem yaşamadık. Sadece biz değil, hiç kimse problem yaşamadı. Bize gerçekten çok iyi davrandılar. Artık bir aile gibi olduk." diye konuştu.

Maher, bazı ülkelerde İngiliz turistlerin otellerde tutulduğunu, ekstra para istendiğini medyadan öğrendiklerini aktardı.

Türkiye'de kesinlikle böyle bir durumla karşılaşmadıklarına değinen Maher, çok iyi ağırlandıklarını ve çiçeklerle uğurlandıklarını vurguladı.

"Güvenli şekilde ülkemize dönüyoruz"

İngiliz Arlene Clarke ise 15 gündür ailesiyle Marmaris'te olduğuna işaret etti.

Geçen yıl da Türkiye'ye geldiğine dikkati çeken Clarke, "Her ne olursa olsun seneye yine buraya geleceğiz. Muğla'yı ve Türk insanının misafirperverliğini çok seviyoruz. İflasın açıklanmasının ardından biz hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Tatilimizin ardından güvenli şekilde ülkemize dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Emily Eckersley, tatil için ilk kez geldiği Türkiye'yi çok sevdiğine değinerek, dün uçağını kaçırdığı için ailesiyle bir gece fazla konakladıklarını, seneye yine geleceğini kaydetti.