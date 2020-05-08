Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında Litvanya'ya ventilatör gönderdi - Son Dakika

Türkiye'den Litvanya'ya korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ventilatör gönderilirken Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius, Türkiye'ye teşekkür etti.



Türkiye, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden Litvanya'ya ventilatör gönderdi. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, portatif akciğer ventilatörlerinin Litvanya'ya ulaştığını duyurdu.



Bakan Linkevicius açıklamasında, "Portatif akciğer ventilatörleri Türkiye'den Litvanya'ya ulaştı. Covid-19'a karşı mücadelede Litvanya ve Türkiye'den başarılı iş birliği örneği" ifadelerini kullandı. Açıklamasına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı da etiketleyen Bakan Linkevicius, "Değerli dostum Mevlüt Çavuşoglu'na ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk diplomatların desteği için teşekkür ederim" dedi. - VILNIUS