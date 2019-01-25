Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da (2)

- Helikopterden görüntü Konvoyun gelişinden görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte kendisini...

- Helikopterden görüntü

Konvoyun gelişinden görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte kendisini karşılayan vatandaşları selamladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü Araç Kiralama Şirketi Sixt Türkiye, Konkordato Talep Etti

Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi

Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada

Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron