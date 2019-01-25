Son Dakika Haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da (2)

2 saat önce

- Helikopterden görüntü Konvoyun gelişinden görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte kendisini...

- Helikopterden görüntü
Konvoyun gelişinden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte kendisini karşılayan vatandaşları selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:51 Kaynak: AA

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