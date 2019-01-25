Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da (2)
2 saat önce
- Helikopterden görüntü Konvoyun gelişinden görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte kendisini...
- Helikopterden görüntü
Konvoyun gelişinden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte kendisini karşılayan vatandaşları selamladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:51 Kaynak: AA
Ünlü Araç Kiralama Şirketi Sixt Türkiye, Konkordato Talep Etti
Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi
Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada
Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron