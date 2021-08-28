Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'dan ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Podgoritsa Havalimanı'ndan Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Devlet Protokolü Başkanı Simeon Raoniç, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Miodrag Radoviç ve Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ile büyükelçilik görevlileri uğurladı.

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