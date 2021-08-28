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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'dan ayrıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'dan ayrıldı

28.08.2021 20:42
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'dan ayrıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Karadağ'dan İstanbul'a hareket etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Karadağ'dan İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Podgoritsa Havalimanı'ndan Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Devlet Protokolü Başkanı Simeon Raoniç, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Miodrag Radoviç ve Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ile büyükelçilik görevlileri uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karadağ, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'dan ayrıldı - Son Dakika


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