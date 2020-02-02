Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de yapılacak Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meseleler tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

Ziyaret dolayısıyla Kırım Tatar soydaşlarının durumu hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Kiev, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı Meral Akşener son anket sonuçlarını açıkladı Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 22:26:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]