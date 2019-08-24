Son Dakika Haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli ilçesinde halka hitap etti
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli ilçesinde halka hitap etti

3 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara kuru çay dağıtması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli ilçesinde halka hitap etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara kuru çay dağıtması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti. (4)

Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:06 Kaynak: AA
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