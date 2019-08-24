Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli ilçesinde halka hitap etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara kuru çay dağıtması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara kuru çay dağıtması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti. (4)
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