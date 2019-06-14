Son Dakika Haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'a geldi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'a geldi

5 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması DUŞANBE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması DUŞANBE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'a geldi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:27 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Tacikistan, Güncel
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