Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'a geldi
5 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması DUŞANBE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:27 Kaynak: AA
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