Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü., System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü
Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler "Türkiye" diye bağırdı Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan plaket bekliyor Avrupa Birliği'den küstah Doğu Akdeniz tepkisi: Türkiye'nin niyeti üzücü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 03:36:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]