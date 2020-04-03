Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda... - Son Dakika

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:50 Kaynak: AA
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