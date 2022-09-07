Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic tarafından Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan resmi karşılama töreninde çekilen fotoğraf karesi ile iki ülke bayrağına da paylaşımında yer verdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sırbistan ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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