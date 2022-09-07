Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sırbistan ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sırbistan ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması

07.09.2022 17:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sırbistan ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'ı ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'ı ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic ile görüşmelerimizi verimli şekilde tamamladık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, görüşmeler kapsamında, kimlikle seyahat, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, ileri teknolojiler, orman yangınlarıyla mücadele, medya ve iletişim, elektronik devlet alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic tarafından Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan resmi karşılama töreninde çekilen fotoğraf karesi ile iki ülke bayrağına da paylaşımında yer verdi.

YORUMLAR
500
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine skandal tepki: AB'yi tehdit ediyorlar Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine skandal tepki: AB'yi tehdit ediyorlar
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sırbistan ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:08:24. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sırbistan ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement