Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti. - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti., System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Heniyye, Türkiye, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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