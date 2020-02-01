Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti. - Son Dakika

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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