Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı

08.09.2022 16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan temasları kapsamında Zagreb'de bulunan Vatan Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan temasları kapsamında Zagreb'de bulunan Vatan Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.

Gün içinde Hırvatistan'da çok sayıda programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta kendi adını taşıyan kültür merkezinin açılışının ardından Zagreb'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Vatan Anıtı'na çelenk bırakma törenine iştirak etti.

Onur kıtası komutanı tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çelengi anıta bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

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Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan ikili anlaşmalar Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan ikili anlaşmalar Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan ikili anlaşmalar Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan ikili anlaşmalar
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

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