Gün içinde Hırvatistan'da çok sayıda programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta kendi adını taşıyan kültür merkezinin açılışının ardından Zagreb'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Vatan Anıtı'na çelenk bırakma törenine iştirak etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.