Son Dakika › Güncel › Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi... - Son Dakika
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı. Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:40 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı