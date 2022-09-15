Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu

15.09.2022 17:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'taki programlarına başladı. Erdoğan ilk görüşmesini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa gerçekleştirdi.

Özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.45'te, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanındaki karşılamanın ardından ilk olarak Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu

İLK GÖRÜŞME ALİYEV İLE

Programlarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu

KURMAY HEYETİ DE EŞLİK ETTİ

Bir dizi kritik görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu

ÖZEL KONUK OLAN CUMHUBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVEDE KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu

Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü nezdinde, "diyalog ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez katılım olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu

Zirve kapsamında, bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın düzenlenecek Zirve Oturumu'nda da konuşacak.

YORUMLAR
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SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a geldi (2) SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a geldi (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev'le ikili görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev'le ikili görüştü
Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Özbekistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu - Son Dakika
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