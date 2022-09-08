Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, heyetler arası görüşmede bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, heyetler arası görüşmede bir araya geldi

08.09.2022 13:36

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

İki lider Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde baş başa görüştükten sonra heyetler arası görüşmeye de katıldı.

Heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, heyetler arası görüşmede bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, heyetler arası görüşmede bir araya geldi - Son Dakika
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