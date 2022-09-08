Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın platforma çıkışı
Tekbir getirilmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in konuşması
Açılış kurdelesinin kesimi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in el sıkışması
Erdoğan, Milanovic ve beraberindekilerin, Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ne girişi
Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi tabelası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merkezden çıkışı
ZAGREB - Sisak'ta Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi açıldı. (2)
Son Dakika › Güncel › Sisak'ta Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi açıldı (2) - Son Dakika