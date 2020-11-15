Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu (2)
15.11.2020 20:54
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.(2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lefkoşa Acil Durum Hastanesi) KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi bu acil durum hastanesidir."
Erdoğan: "(Lefkoşa Acil Durum Hastanesi) KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 yataklı bir hastanenin daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kazandırılacağını bildirdi.
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